Игроки решили головоломку с ключом в Hamster Kombat 23-24 августа

Появилось прохождение мини-игры с ключом в «Хомяке» на 23.08 — 24.08.

Головоломка с ключом полностью оправдывает свое название — для ее решения потребуется сообразительность, а наградой за это станет ключ. Некоторые предпочитают использовать видео с решением — это помогает сэкономить время.

Как устроена мини-игра

Многие из нас хоть раз играли в пятнашки — это набор костяшек с числами, помещенных в квадратную коробку. Цель игры — переместить костяшки так, чтобы цифры расположились в определенном порядке.

В Hamster Kombat двигать нужно не костяшки, а японские свечи. Цель игрока — провести ключ к выходу со стрелкой. Победитель получает этот ключ.

С чего начать прохождение мини-игры с ключом

Приложение открывается через мессенджер Telegram. После короткой рекламы должно появиться главное меню — там вы увидите поле «Мини-игра».

Лучше не полагаться на память, а открыть перед собой видео с решением. Долго думать не дадут — ваше прохождение будет ограничено 1 минутой, а повторить попытку получится только спустя 5 минут.

Игроки записывают ролики с решением головоломки и быстро выкладывают их в Сеть около 23:00 по мск.

Что дают ключи в «Хомяке»

Сейчас известно, что количество ключей будет влиять на распределение токенов во время аирдропа. Чем больше ключей окажется в вашей коллекции, тем больше шансов на получение реальной прибыли.