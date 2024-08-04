Известно решение головоломки с ключом из Hamster Kombat на 4-5 августа

Решение для мини-игры из Hamster Kombat на 4-5 августа:

Принцип мини-игры из Hamster Kombat

Цель игрока — передвинуть ключ из левого угла экрана в правый. Сделать это мешают красные и зеленые блоки, подразумевающие собой рыночные «свечи». На одну попытку отведена минута, а новую попытку можно будет предпринять через пять минут. За победу игрок получит ключ.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Пока единственное, что можно сделать с ключами — это копить их. Но в будущем их обладатели наверняка смогут получить доступ к наградам в виде «кейсов» с монетами, редкими картами и скинами.