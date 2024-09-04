Решение головоломки с ключом в Hamster Kombat на 5 сентября распространили

Прохождение мини-игры с ключом на 4-5 сентября уже доступно.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

Мини-игра — один из способов добыть ключи в Hamster Kombat. Разработчики подтвердили, что они сыграют важную роль при распределении токенов в рамках аирдропа. Хотя в последнее время игр с ключами в приложении появилось достаточно много, не стоит пренебрегать головоломкой — в оставшиеся до листинга недели можно собрать внушительное количество трофеев.

Мини-игра позволяет забирать по 1 ключу каждый день — конечно, если вам удастся провести его к выходу. Этому мешают красные и зеленые рыночные свечи, которые придется двигать вверх-вниз или влево-вправо, чтобы освободить путь. Разработчики усложнили задачу, добавив в игру таймер — если не справились за 1 минуту, игру придется начинать заново.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Чтобы не пришлось ломать голову над прохождением и тратить на это драгоценное время, можно поискать готовое решение в Интернете. Появляется оно вскоре после обновления игры, которое происходит в 23:00 по мск — ждать долго не придется.

В приложении игра называется Puzzle Game — найти ее можно в разделе Minigames рядом с новинкой Hexa Puzzle. Если высветилась надпись «перемещайте свечи рынка и получайте ключи», значит, вы на верном пути. Осталось только нажать кнопку «Играть» — после этого должен запуститься обратный отсчет.