Появилось решение мини-игры с ключами из Hamster Kombat на 31 июля

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Найдено решение головоломки с ключами из Hamster Kombat на 30-31 июля:
Игрок управляет ключом, который должен совершить путешествие из одного конца экрана в другой. Ему мешают разноцветные блоки, изображающие «свечи» рыночных котировок — их необходимо двигать вверх-вниз и влево-вправо, чтобы освободить ключу дорогу. На попытку дается минута, а в случае неудачи попробовать снова можно будет через пять минут.
Ранее единственным способом было прохождение мини-игры. Сейчас дополнительные ключи можно получить за активность в режиме Playground, но для этого придется устанавливать на телефон сторонние приложения.
Это тайна, которую разработчики не спешат раскрывать. Вероятно, ключи будут давать доступ к скинам для хомяка, редким картам и другим цифровым благам.
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