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11 сентября, 23:10

Головоломку с ключом из Hamster Kombat на 12 сентября решили

Евгения Воскресенская
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Мини-игра из Hamster Kombat на 12 сентября принесет еще один ключ.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

Если разбираться в устройстве мини-игры, станет очевидно, что она частично похожа на пятнашки. Нужно перемещать предметы по игровому полю, чтобы достичь определенной цели.

Вместо костяшек с цифрами здесь японские свечи с рыночных графиков — вот их-то и нужно двигать, чтобы заполучить ключ. Он должен оказаться в правой части игрового поля — если этого не произойдет в течение минуты, игра прекратится и вас отправят на 5-минутный перерыв.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Если 23 часа наступили, значит, самое время озаботиться поиском готового прохождения. Его выкладывают в течение считанных минут после обновления игры. Обычно оно представляет собой запись экрана, на которой видны все действия, которые приведут вас к победе.

Сам приз является ценным активом — от количества ключей будет зависеть количество токенов во время аирдропа. Чтобы запустить игру, нужно открыть раздел Playground, а затем выбрать Puzzle game. Теперь все будет зависеть от того, как быстро вы сможете повторить ходы из видеоинструкции.

Хомяк. Известно, какие карты вошли в комбо из Hamster Kombat на 11-12 сентября

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