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13 сентября, 23:05

Разгадана головоломка с ключом из Hamster Kombat на 13-14 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось видео с прохождением мини-игры из Hamster Kombat на 13-14 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Поле заполнено красными и зелеными блоками, которые мешают игроку провести ключ в правый конец экрана. Поэтому их нужно передвигать, чтобы освободить ключу дорогу. Сделать это необходимо за минуту, иначе следующие пять минут предстоит провести в ожидании. Впрочем, количество попыток не ограничено ничем кроме обновления мини-игры — оно происходит в 23:00 по Москве.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Успешно решенная головоломка принесет игроку один ключ. Чем больше ключей — тем больше токенов он сможет получить в ходе эйрдропа. Кроме того, в будущем ключи с высокой долей вероятности будут использоваться для разблокировки внутриигровых наград: скинов для хомяка, редких карточек.

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