В Hamster Kombat выложили видео по решению мини-игры на 22-23 июля

Сегодня, 23:08
В Hamster Kombat продолжается загадочная мини-игра с ключами. Ее решение на 22-23 июля выглядит следующим образом:
За 30 секунд нужно довести ключ из одного конца экрана в другой, расположив нужным образом красные и зеленые свечи. Если не успеть, то повторить попытку можно лишь через полтора часа. За решенную загадку игрок получает ключ.
Точной информации пока нет. Но нетрудно предположить, что ключи будут открывать кейсы с монетами, редкими картами и другими приятными подарками. Когда будет объявлено предназначение ключей — лучше уже иметь их в избытке.