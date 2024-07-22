В Hamster Kombat выложили видео по решению мини-игры на 22-23 июля

В Hamster Kombat продолжается загадочная мини-игра с ключами. Ее решение на 22-23 июля выглядит следующим образом:

Что за мини-игра с ключами в Hamster Kombat

За 30 секунд нужно довести ключ из одного конца экрана в другой, расположив нужным образом красные и зеленые свечи. Если не успеть, то повторить попытку можно лишь через полтора часа. За решенную загадку игрок получает ключ.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точной информации пока нет. Но нетрудно предположить, что ключи будут открывать кейсы с монетами, редкими картами и другими приятными подарками. Когда будет объявлено предназначение ключей — лучше уже иметь их в избытке.