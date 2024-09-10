Раскрыт шифр для Hamster Kombat на 10-11 сентября

Опубликован секретный шифр для Hamster Kombat на 10-11 сентября.

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Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Каждый день в 22:00 по Москве обновляется шифр, записанный азбукой Морзе. Если ввести его внутри игры, то пользователь получает миллион монет — не самая большая сумма, но и лишней она не будет.

Как правило, шифр представляет собой короткое слово на английском языке, каким-либо образом связанное с криптовалютой.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать клавишу «Комбо» в главном меню приложения. Когда фон кнопки станет красным — начинайте вбивать шифр по следующим правилам:

1. Точка (.) — короткий клик

2. Тире (-) — клик продолжительностью в секунду или две

Делайте между буквами слова небольшие паузы, следите за правильно введенными буквами на этом же экране — и вскоре миллион монет станет вашим.