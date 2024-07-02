Найден новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 июля

Секретный шифр для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 2-3 июля в очередной раз перестал быть секретным. Вот он:

F . . — .

U . . —

D — . .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор из точек и тире, складывающихся в короткое слово азбукой Морзе. Если ввести слово правильно, то на игровой счет поступит миллион монет. Новые шифры появляются каждый день в 22:00 по мск, узнать их можно на нашем сайте.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нажимаем кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню — фон хомяка станет красным. После этого нужно ввести буквы, пользуясь следующими правилами:

1. Точка (.) — непродолжительный тап.

2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

3. Между буквами нужно делать небольшие паузы.

Если сделать все правильно, то слово будет появляться на этом же экране.