Найден новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 июля

Сегодня, 22:01
Секретный шифр для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 2-3 июля в очередной раз перестал быть секретным. Вот он:
F . . — .
U . . —
D — . .
Набор из точек и тире, складывающихся в короткое слово азбукой Морзе. Если ввести слово правильно, то на игровой счет поступит миллион монет. Новые шифры появляются каждый день в 22:00 по мск, узнать их можно на нашем сайте.
Нажимаем кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню — фон хомяка станет красным. После этого нужно ввести буквы, пользуясь следующими правилами:
1. Точка (.) — непродолжительный тап.
2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.
3. Между буквами нужно делать небольшие паузы.
Если сделать все правильно, то слово будет появляться на этом же экране.