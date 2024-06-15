Вышел новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 15-16 июня

В Hamster Kombat появился новый секретный шифр азбуки Морзе. Его действие закончится 16 июня в 15:00 по мск.

Шифр для Hamster Kombat на 15-16 июня выглядит так:

N — •

F • • — •

T —

Чтобы ввести шифр и получить миллион монеток, нужно:

1. Трижды нажать кнопку «Прибыль за тап» в левом верхнем углу экрана;

2. Подождать пока фон за хомяком сменится на красный — это значит, что хомяк войдет в режим азбуки Морзе;

3. Ввести шифр морзянкой, пользуясь правилами: точка — короткий тап, тире — зажатый тап на 2 секунды. Между буквами следует делать небольшие паузы.