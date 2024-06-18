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Сегодня, 22:02

В Hamster Kombat обновился секретный шифр на 18-19 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Соцсети
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Новый день — новый секретный шифр в Hamster Kombat, который порадует игроков бесплатными монетками. Он будет действовать с 18 по 19 июня.

Если сделать все правильно, то можно получить 1 миллион халявных монет.

Секретный шифр Hamster Kombat на 18-19 июня

D — • •
A • —
P • — — •
P • — — •

Как правильно набирать шифр Морзе в Hamster Kombat

Чтобы правильно ввести шифр Морзе в Hamster Kombat, нужно придерживаться определенных правил, иначе ничего не получится.

Инструкция для ввода шифра выглядит так:

1. «•» в шифре обозначает быстрое нажатие на хомячка;

2. «» в шифре обозначает зажатие хомяка на 2-3 секунды.

Как включить меню для набора шифра в Hamster Kombat

Если вы еще новенький, то наверняка не знаете, как включить меню для набора шифра. Но не переживайте. Просто следуйте нашей инструкции:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.

2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.

3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.

4. Важно делать между буквами небольшие паузы.

Hamster Kombat. Hamster Kombat обновила комбо-карточки — какие комбинации будут работать 18-19 июня

Если вы неправильно ввели одну из букв или не выдержали паузы между нажатиями, то весь прогресс сбросится и придется вводить шифр заново. Делать это можно до бесконечности, пока вы не введете шифр правильно.

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