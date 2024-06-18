В Hamster Kombat обновился секретный шифр на 18-19 июня

Новый день — новый секретный шифр в Hamster Kombat, который порадует игроков бесплатными монетками. Он будет действовать с 18 по 19 июня.

Если сделать все правильно, то можно получить 1 миллион халявных монет.

Секретный шифр Hamster Kombat на 18-19 июня

D — • •

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P • — — •

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Как правильно набирать шифр Морзе в Hamster Kombat

Чтобы правильно ввести шифр Морзе в Hamster Kombat, нужно придерживаться определенных правил, иначе ничего не получится.

Инструкция для ввода шифра выглядит так:

1. «•» в шифре обозначает быстрое нажатие на хомячка;

2. «—» в шифре обозначает зажатие хомяка на 2-3 секунды.

Как включить меню для набора шифра в Hamster Kombat

Если вы еще новенький, то наверняка не знаете, как включить меню для набора шифра. Но не переживайте. Просто следуйте нашей инструкции:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.

2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.

3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.

4. Важно делать между буквами небольшие паузы.

Если вы неправильно ввели одну из букв или не выдержали паузы между нажатиями, то весь прогресс сбросится и придется вводить шифр заново. Делать это можно до бесконечности, пока вы не введете шифр правильно.