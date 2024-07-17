Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 17-18 июля принесет 1 миллион монет

Сегодня, 22:00
Новый халявный миллион от Хомяка. Секретный шифр азбуки Морзе для получения монеток в Hamster Kombat на 17-18 июля выглядит так:
Y — . — —
I . .
E .
L . — . .
D — . .
Шифр в Hamster Kombat — это способ легко поднять один миллион монеток. Обновляется он каждый день, поэтому игроки стабильно могут пополнять свои золотые залежи в игре. Шифр представляет из себя набор букв, точек и тире, которые нужно правильно ввести и получить свой миллион.
Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.
Правила ввода шифра:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.