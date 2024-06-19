Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:04

Шифр в Hamster Kombat на 19-20 июня — как бесплатно забрать свой миллион

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Telegram Дзен

Разработчики Hamster Kombat обновили шифр для своего кликера на 19-20 июня. Он подарит игрокам миллион монеток.

Новый шифр будет действовать до 19 июня, 22:00 по мск. Он меняется каждый день в одно и то же время.

Секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 июня

F . . .
O
R . .
K .

Как набрать секретный шифр Морзе в Hamster Kombat

Чтобы правильно ввести шифр, игроки должны запомнить несколько правил. Если им не следовать, то правильно ввести шифр вряд ли получится.

Инструкция для ввода шифра:

1. «•» — быстрое нажатие на хомячка;

2. «—» — зажатие хомяка на 2-3 секунды.

Как включить меню для набора шифра в Hamster Kombat

Для того, чтобы ввести шифр в Hamster Kombat, вам нужно:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.

2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.

3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.

4. Важно делать между буквами небольшие паузы.

0
Читайте также
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
В Германии во время трансляции Евро-2024 показали Крым частью России
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В «Клубе Романтики» появилась история, основанная на славянской мифологии