Шифр в Hamster Kombat на 19-20 июня — как бесплатно забрать свой миллион

Разработчики Hamster Kombat обновили шифр для своего кликера на 19-20 июня. Он подарит игрокам миллион монеток.

Новый шифр будет действовать до 19 июня, 22:00 по мск. Он меняется каждый день в одно и то же время.

Секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 июня

F . . — .

O — — —

R . — .

K — . —

Как набрать секретный шифр Морзе в Hamster Kombat

Чтобы правильно ввести шифр, игроки должны запомнить несколько правил. Если им не следовать, то правильно ввести шифр вряд ли получится.

Инструкция для ввода шифра:

1. «•» — быстрое нажатие на хомячка;

2. «—» — зажатие хомяка на 2-3 секунды.

Как включить меню для набора шифра в Hamster Kombat

Для того, чтобы ввести шифр в Hamster Kombat, вам нужно:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.

2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.

3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.

4. Важно делать между буквами небольшие паузы.