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Сегодня, 22:00

Опубликована расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 21 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Секретная шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat («Хомяка») была разгадана.

T
W .
E .
R . .
K .

Ежедневный шифр, обновляющийся в 22:00 по мск — один из инструментов заработка внутриигровой валюты. За шифр игрок получает миллион монет.

Хомяк. Стали известны комбо-карты для Хомяка на 20-21 августа

Чтобы получить награду — нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — и это значит, что код можно вводить.

1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (-) — нажимайте 1 или 2 секунды.

Если делать между отдельными буквами слова паузы, то дело не составит труда и миллион окажется на вашем аккаунте.

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