Известен секретный шифр для Хомяка (Hamster Kombat) на 26 июня

Объявлен секретный шифр-морзе для Hamster Kombat на 25-26 июня. Вот он:

F .. —.

O ———

M ——

O ———

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Точки и тире — символы азбуки Морзе — складывающиеся в небольшое слово на английском.

Зачем нужен секретный шифр дя Hamster Kombat

Исключительно для получения еще одного миллиона во внутренней валюте Hamster Kombat — именно столько получают те, кто вовремя вводят правильный шифр.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Для начала нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» прямо в главном меню приложения. Когда фон хомяка станет красным, то можно будет вводить шифр. Делается это следующим образом:

1. Точка (•) — короткий тап.

2. Тире (—) — длинный (секунда-две) тап.

3. Между вводом каждой буквы следует делать небольшие перерывы, чтобы система успела их распознать.

В результате нужное слово должно появляться на экране, и когда оно появится полностью — игрок получит миллион монет.