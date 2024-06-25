Известен секретный шифр для Хомяка (Hamster Kombat) на 26 июня

Сегодня, 22:01
Объявлен секретный шифр-морзе для Hamster Kombat на 25-26 июня. Вот он:
F .. —.
O ———
M ——
O ———
Точки и тире — символы азбуки Морзе — складывающиеся в небольшое слово на английском.
Исключительно для получения еще одного миллиона во внутренней валюте Hamster Kombat — именно столько получают те, кто вовремя вводят правильный шифр.
Для начала нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» прямо в главном меню приложения. Когда фон хомяка станет красным, то можно будет вводить шифр. Делается это следующим образом:
1. Точка (•) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный (секунда-две) тап.
3. Между вводом каждой буквы следует делать небольшие перерывы, чтобы система успела их распознать.
В результате нужное слово должно появляться на экране, и когда оно появится полностью — игрок получит миллион монет.