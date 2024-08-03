Опубликован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа

Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа:

S = . . .

C = — . — .

R = . — .

Y = — . — —

P = . — — .

T = —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире, символов азубки Морзе. Эти символы складываются в короткое слово на английском, обычно имеющих отношение к криптовалютам. Если ввести слово в нужном режиме, то игрок получит миллион монет.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите на «Ежедневный шифр». Красный цвет фона означает, что режим включился:

1. Точка (.) — короткий тап.

2. Тире (—) — длинный тап.

3. Между отдельными буквами нужно делать небольшие паузы.

Правильно введенные буквы будут появляться прямо на этом экране.