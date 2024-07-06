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Сегодня, 22:00

Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 6-7 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Как говорится, миллион монет на дороге не валяются. Раскрыт секретный шифр для Hamster Komba на 6-7 июля. И он следующий:

F . . — .
I . .
A . —
T —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире, символов азбуки Морзе, которыми зашифровано небольшое английское слово. Если ввести его правильно, то игрок получает награду в миллион монет. Узнавать новые шифры можно на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:

1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире () — более длинное, секунда или две, нажатие.
3. Между буквами следует делать небольшие паузы.

Hamster Kombat. Когда можно будет вывести деньги с Hamster Kombat

Введенные буквы будут появляться прямо на экране. Если сделать все правильно, то миллион внутриигровых монет автоматически зачислятся на аккаунт.

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