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Сегодня, 22:00

Новый секретный шифр на 9 июля для Hamster Kombat раскрыли за секунды

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
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Миллион никогда не будет лишним! Секретный шифр для Hamster Kombat поможет его получить. Выглядит новый шифр на 9 июля так:

D — . .
A . —
G — — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире, символов азбуки Морзе, которыми зашифровано английское слово. Если ввести его правильно, то на аккаунт начисляется миллион монет.

Узнавать новые шифры можно на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:

Точка (.) — короткое нажатие.
Тире (—) — более длинное, секунда или две, нажатие.
Между буквами следует делать небольшие паузы!

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