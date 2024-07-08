Новый секретный шифр на 9 июля для Hamster Kombat раскрыли за секунды

Миллион никогда не будет лишним! Секретный шифр для Hamster Kombat поможет его получить. Выглядит новый шифр на 9 июля так:

D — . .

A . —

G — — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире, символов азбуки Морзе, которыми зашифровано английское слово. Если ввести его правильно, то на аккаунт начисляется миллион монет.

Узнавать новые шифры можно на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:

Точка (.) — короткое нажатие.

Тире (—) — более длинное, секунда или две, нажатие.

Между буквами следует делать небольшие паузы!