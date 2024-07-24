В Hamster Kombat раскрыли слово дня на 24-25 июля

Каждый день в Hamster Kombat появляется новый секретный шифр. В этот раз зашифрованным на 24-25 июля словом стало:

A • —

U • • —

D — • •

I • •

T —

Сколько приносит секретный шифр в Hamster Kombat

Миллион монеток — согласны, нынче это совсем мало. Но на дороге они не валяются. Эта сумма точно не будет лишней. А если вы вдруг только начали играть, то миллион золотых станет отличным подспорьем для вашего капитала.

Как ввести секретный шифр

Просто тапните на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон за хомяком покраснеет, что позволит ввести шифр.

Делать это нужно со следующей инструкцией:

1.) Точка (•) — короткое нажатие.

2.) Тире (—) — длинное нажатие на 1-2 секунды.

3.) Между символами нужно делать паузы.