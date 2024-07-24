В Hamster Kombat раскрыли слово дня на 24-25 июля

Сегодня, 22:01
Каждый день в Hamster Kombat появляется новый секретный шифр. В этот раз зашифрованным на 24-25 июля словом стало:
A • —
U • • —
D — • •
I • •
T —
Миллион монеток — согласны, нынче это совсем мало. Но на дороге они не валяются. Эта сумма точно не будет лишней. А если вы вдруг только начали играть, то миллион золотых станет отличным подспорьем для вашего капитала.
Просто тапните на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон за хомяком покраснеет, что позволит ввести шифр.
Делать это нужно со следующей инструкцией:
1.) Точка (•) — короткое нажатие.
2.) Тире (—) — длинное нажатие на 1-2 секунды.
3.) Между символами нужно делать паузы.