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Сегодня, 22:01

В Hamster Kombat раскрыли слово дня на 24-25 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Telegram
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Каждый день в Hamster Kombat появляется новый секретный шифр. В этот раз зашифрованным на 24-25 июля словом стало:

A • —
U • • —
D — • •
I • •
T —

Сколько приносит секретный шифр в Hamster Kombat

Миллион монеток согласны, нынче это совсем мало. Но на дороге они не валяются. Эта сумма точно не будет лишней. А если вы вдруг только начали играть, то миллион золотых станет отличным подспорьем для вашего капитала.

Как ввести секретный шифр

Просто тапните на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон за хомяком покраснеет, что позволит ввести шифр.

Делать это нужно со следующей инструкцией:

1.) Точка (•) — короткое нажатие.
2.) Тире (—) — длинное нажатие на 1-2 секунды.
3.) Между символами нужно делать паузы.

Hamster Kombat. Выложено новое комбо для Хомяка на 24-25 июля 2024 года
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