Стал известен шифр для Hamster Kombat на 10-11 июля

Сегодня, 22:00
Объявлен секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 10-11 июля.
W . — -
H . . . .
A . -
L . — . .
E .
Комбинация точек и тире, складывающаяся в слово на английском языке. Если ввести все правильно, то на аккаунт зачислится миллионов монет. Узнавать новые коды проще всего на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по мск.
Для начала нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка станет красным — необходимо отбить код по следующим принципам:
1. Точка (.) — короткая нажатие.
2. Тире (-) — длинное, секунду или две, нажатие.
3. Между буквами нужно выжидать 1-2 секунды.
Если не допускать ошибок, то слово будет появляться на этом же экране.