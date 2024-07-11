Раскрыт шифр для криптохомяка (Hamster Kombat) на 11-12 июля

Сегодня, 22:00
И снова расшифрован секретный код для Хомяка. На этот раз он будет действовать с 11 по 12 июля. И выглядит он так:
N — .
O ———
D — . .
E .
S . . .
Это способ получать по миллиону монет каждый день. Для этого нужно ввести один из кодов, состоящий из символов азбуки Морзе — точек и тире. Шифр обновляется каждый день в 22:00 по мск, а узнать его можно на нашем сайте.
Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.