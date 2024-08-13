Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:01

Стал доступен ежедневный шифр в Hamster Kombat на 13-14 августа

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Успейте ввести секретный код азбуки Морзе в «Хомяке» 13.08 — 14.08.

I: • •
N: — •
C: — • — •
O: — — —
M: — —
E: •

За ввод шифра дается 1 миллион монет — отличное подспорье для новичка, который сможет приобрести на них карточки. Для опытных игроков эта сумма, конечно, небольшая, но миллион, как говорится, на дороге не валяется!

Откройте приложение — на экране заметите поле «Ежедневный шифр». Выберите его и дождитесь, когда цвет вокруг хомяка изменится. Не забывайте, что каждой букве соответствует своя последовательность точек и тире:

— Тире (—) получается долгим нажатием (1-2 сек.)
— Точка (.) получается легким нажатием (меньше 1 сек.)

Опытные игроки советуют не торопиться и подождать, когда каждая введенная буква высветится на экране.

Приложение может лагать, поэтому запаситесь терпением. К счастью, количество попыток ограничено только временными рамками — в вашем распоряжении 24 часа. Cвежий шифр выходит каждый вечер в 22:00 по мск.

1
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стратегия от авторов Warcraft и Starcraft вышла в бесплатный ранний доступ