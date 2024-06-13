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Сегодня, 22:08

Появился секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 13-14 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стал известен секретный шифр для популярной игры Hamster Kombat на 13 июня. Если ввести его, то можно получить миллион монет.

Обложка. Какие комбо-карты нужно собрать 13-14 июня в Hamster Kombat, чтобы получить 5 миллионов монет

Шифр на 13-14 июня выглядит так:

G --.
A .-
M --
E .
F ..-.
I ..

Чтобы ввести шифр, нужно трижды нажать кнопку «Прибыль за тап», которую можно увидеть в левом верхнем углу экрана. После этого хомяк войдет в режим азбуки Морзе, а фон сменится на красный. После этого нужно ввести шифр морзянкой, пользуясь следующими правилами:

Точка — короткий тап

Тире — долгий тап (2 секунды)

Между буквами следует делать небольшие паузы.

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Какие комбо-карты нужно собрать 13-14 июня в Hamster Kombat, чтобы получить 5 миллионов монет