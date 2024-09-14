В открытый доступ попал секретный код для Hamster Kombat на 14-15 сентября

Сегодня, 22:01
Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 14-15 сентября
1. Буква I: • •
2. Буква N: — •
3. Буква T: —
4. Буква R: • — •
5. Буква I: • •
6. Буква G: — — •
7. Буква U: • • —
8. Буква E: •
Каждый день игроки в «Хомяка» получают возможность заработать лишний миллион монет, введя в приложении слово, закодированное при помощи азбуки Морзе. Те, кто сделают это правильно, получат награду. Повторять можно каждый день — слово обновляется в 22:00 по московскому времени.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню — фон кнопки станет красным. Это значит, что можно отбивать код, ориентируясь на следующие правила:
1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — длинный тап, секунда или две
Между буквами слова следует делать небольшие паузы — тогда они будут появляться на этом же экране.