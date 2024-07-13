Новый секретный шифр в Хомяке (Hamster Kombat) на 14 июля

Халявный миллион от хомяка уже здесь. Шифр Морзе на 13-14 июля выглядит так:

T —

R . — .

U . . —

S . . .

T —

Что еще за шифр Морзе в Hamster Kombat?

Шифр в Hamster Kombat — это способ легко поднять один миллион монеток. Обновляется он каждый день, поэтому игроки стабильно могут пополнять свои золотые залежи в игре. Шифр представляет из себя набор букв, точек и тире, которые нужно правильно ввести и получить свой миллион.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.

Правила ввода шифра:

1. Точка (.) — короткий тап.

2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.