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Сегодня, 22:00

Декодирован секретный шифр для «Хомяка» на 15-16 июля — он принесет миллион монет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 15-16 июля.

D: — • •
E: •
X: — • • —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Каждый день, в 22:00 по Москве, появляется слово, которое нужно ввести в приложении азбукой Морзе.

Hamster Kombat. Как быстро прокачаться в Hamster Kombat, используя комбо-карточки

Если сделать это правильно, то игрок получит сразу миллион монет.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Необходимо нажать кнопку «Ежедневный шифр» или Mine (обозначена картинкой с киркой). Фон станет красным — это значит, что пора вводить код.

Правила следующие:

1. Точка (.) — короткое нажатие
2. Тире () — длинное, одна-две секунды, нажатие
3. Между разными буквами словам нужно делать небольшие паузы. Правильно введенный символ появится на этом же экране.

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