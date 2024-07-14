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Сегодня, 22:00

Раскрыт ежедневный шифр для Хомяка (Hamster Kombat) на 14-15 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Секретный шифр для Hamster Kombat («Хомяка») на 14-15 июля был расшифрован.

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Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Секретный шифр — это точки и тире, которые складываются в короткое слово на английском языке. Если ввести его правильно, то игрок получает сразу миллион монет — вполне неплохая прибавка к пассивной добыче.

Скриншот. Ради новой карточки Hamster Kombat игрокам придется раскошелиться

Новые шифровки появляются каждый день в 22:00 по московскому времени — отслеживать их можно на нашем сайте.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Для этого понадобится нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Когда фон кнопки станет красным — можно начинать вводить код:

1. Точка () — короткий тап.
2. Тире () — длинный тап, секунда или две.
3. Между буквами нужно делать небольшие паузы.

Хомяк. В Hamster Kombat появилось новое комбо на 14-15 июля

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