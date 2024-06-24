Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка (Hamster Kombat) на 25 июня

Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 24-25 июня. Вот он:

A . —

L . — . .

T —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире, складывающаяся в короткое слово на английском языке.

Для чего нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Для получения весомой суммы во внутрииигровой валюте — сразу миллиона монет. Разумеется, старые «хомяководы» набирают ее за считанные минуты, но для новичков она может оказаться крепким подспорьем.

Секретный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

После недавнего обновления дизайна приложения достаточно нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. После этого фон вашего хомяка станет сильным, и можно вводить шифр по следующим правилам:

1. Точка (•) — короткое нажатие.

2. Тире (—) — длинное (секунда-две) нажатие.

3. Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы.

Если делать все правильно, то нужное слово будет появляться на этом же экране.