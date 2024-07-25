Раскрыт новый секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 25-26 июля

Каждый день в Hamster Kombat появляется новый секретный шифр. На сегодня (25-26 июля) шифром стало следующее слово:

F . . — .

L . — . .

A . —

S . . .

H . . . .

Поможет ли шифр в Hamster Kombat разбогатеть?

За один раз — нет. Однако, если каждый день забирать шифр и получать миллион монеток, то уже за месяц может накопиться неплохая сумма. Особенно если учитывать то, что вы играете в Hamster Kombat вне ежедневных раздач.

Следуйте инструкции, чтобы правильно ввести шифр

Просто тапните на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Если фон за хомяком станет красным, то шифр можно вводить.

Делать это нужно со следующей инструкцией:

1.) Точка (•) — короткое нажатие.

2.) Тире (—) — длинное нажатие на 1-2 секунды.

Между символами обязательно делайте небольшие паузы.