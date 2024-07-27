Назван секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27-28 июля

Расшифрован секретный код для Хомяка на 27-28 июля.

T: —

I: . .

C: — . — .

K: — . —

E: .

R: . — .



Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

В шифре, составленном при помощи азбуки Морзе из точек и тире, закодировано небольшое слово на английском языке.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Ради миллиона монет — такова награда за правильно введенный шифр. Эта сумма не будет лишней ни для одного игрока, хотя опытным «хомяководам» она и не покажется особенно большой.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

1. Перейдите в режим ввода, нажав «Ежедневный шифр».

2. Точка (.) — короткий тап.

3. Тире (—) — длинный тап на полторы-две секунды.

4. Буквы слова разбиваются короткими паузами.

Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat

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