Назван секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27-28 июля

Сегодня, 22:00
Расшифрован секретный код для Хомяка на 27-28 июля.
T: —
I: . .
C: — . — .
K: — . —
E: .
R: . — .
В шифре, составленном при помощи азбуки Морзе из точек и тире, закодировано небольшое слово на английском языке.
Ради миллиона монет — такова награда за правильно введенный шифр. Эта сумма не будет лишней ни для одного игрока, хотя опытным «хомяководам» она и не покажется особенно большой.
1. Перейдите в режим ввода, нажав «Ежедневный шифр».
2. Точка (.) — короткий тап.
3. Тире (—) — длинный тап на полторы-две секунды.
4. Буквы слова разбиваются короткими паузами.
Шифр, комбо-карты и разгадки мини-игры в Hamster Kombat выкладываются на нашем сайте каждый день. Время появление шифра — 22:00 по Москве.