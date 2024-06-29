Известен новый секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 29-30 июня

Новый день — новая шифровка для популярнейшего Telegram-кликера. Секретный шифр для Hamster Kombat на 29-30 июня выглядит так:

P . — — .

R . — .

O — — —

O — — —

F . . — .

Зачем нужен секретный шифр для Hamster Kombat

Введя в игре короткое английское слово азбукой Морзе, можно получить миллион монет. Сумма не самая большая, но новичкам она явно пригодится. Секретный шифр обновляется каждый день в 22:00 по мск, а узнать его можно на нашем сайте.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Все довольно просто — выбираем в главном меню пункт «Ежедневный шифр», после чего «выстукиваем» на покрасневшем хомяке нужное слово.

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

Между буквами словам следует делать небольшие паузы. Слово должно появляться на этом же экране, когда оно будет дописано — игрок получит свой миллион.