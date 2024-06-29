Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:01

Известен новый секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 29-30 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Новый день — новая шифровка для популярнейшего Telegram-кликера. Секретный шифр для Hamster Kombat на 29-30 июня выглядит так:

P . — — .
R . — .
O — — —
O — — —
F . . — .

Зачем нужен секретный шифр для Hamster Kombat

Введя в игре короткое английское слово азбукой Морзе, можно получить миллион монет. Сумма не самая большая, но новичкам она явно пригодится. Секретный шифр обновляется каждый день в 22:00 по мск, а узнать его можно на нашем сайте.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Все довольно просто — выбираем в главном меню пункт «Ежедневный шифр», после чего «выстукиваем» на покрасневшем хомяке нужное слово.

Хомяк. В Hamster Kombat вышла карта за 500 тысяч монет — для нее не нужны друзья

Точка (.) — короткий тап.
Тире () — длинный (1-2 секунды) тап.

Между буквами словам следует делать небольшие паузы. Слово должно появляться на этом же экране, когда оно будет дописано — игрок получит свой миллион.

0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Джорджина Родригес приехала в Германию поддержать Криштиану Роналду на Евро-2024
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Valve удивила — обновление для Dota 2 выйдет 39 июня