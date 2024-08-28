Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 28-29 августа обновлен

Появилась секретная шифровка для Hamster Kombat на 28-29 августа.

F: • • — •

I: • •

G: — — •

H: • • • •

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Y: — • — —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Прежде всего, это возможность получить миллион монет, которые помогут новым игрокам побыстрее прокачать аккаунт перед листингом. Каждый день в 22:00 появляется шифр, записанный при помощи азбуки Морзе — и для получения награды нужно правильно его ввести.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон кнопки покраснеет — это значит, что теперь по ней можно отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап.

2. Тире (-) — длинный тап, 1-2 секунды.

Делайте между буквами слова небольшие паузы, следите за верно набранными буквами — и вскоре код будет введен, после чего миллион можно будет забирать.