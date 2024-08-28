Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 28-29 августа обновлен

Сегодня, 22:00
Появилась секретная шифровка для Hamster Kombat на 28-29 августа.
F: • • — •
I: • •
G: — — •
H: • • • •
T: —
Y: — • — —
Прежде всего, это возможность получить миллион монет, которые помогут новым игрокам побыстрее прокачать аккаунт перед листингом. Каждый день в 22:00 появляется шифр, записанный при помощи азбуки Морзе — и для получения награды нужно правильно его ввести.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон кнопки покраснеет — это значит, что теперь по ней можно отбивать код:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (-) — длинный тап, 1-2 секунды.
Делайте между буквами слова небольшие паузы, следите за верно набранными буквами — и вскоре код будет введен, после чего миллион можно будет забирать.