Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 30-31 августа выяснен

Сегодня, 22:00
Пришло время вбивать новый секретный код азбуки Морзе 30-31 августа.
R = . — .
O = — — —
C = — . — .
K = — . —
S = . . .
T = —
A = . —
R = . — .
До листинга осталось совсем немного — одна из бирж уже официально объявила о распределении токенов 26 сентября. В свете этих новостей ежедневный шифр в «Хомяке» становится как никогда актуальным. Речь идет о комбинации из точек и тире, за которой, как правило, скрывается слово на английском языке.
Эта комбинация обновляется каждые сутки в 22:00 по мск и приносит 1 000 000 монет — так заработать гораздо быстрее и проще, чем постоянно тапать хомяка. Ежедневный шифр не требует никаких дополнительных условий вроде денежных вложений или приглашения друзей, что делает его одной из любимых активностей среди игроков.
С этим справится даже ребенок — конечно, если не игнорировать простые принципы ввода:
Принцип 1. Если нажать на кнопку «Ежедневный шифр», цвет фона станет красным и можно будет вбивать код.
Принцип 2. Если нужна точка (.), вам поможет быстрый тап.
Принцип 3. Если нужно тире (—), задержите палец на экране чуть дольше (1-2 секунды).
Ваши попытки применить код не увенчались успехом? Причин может быть несколько. Самая вероятная — вам не удалось правильно рассчитать время, и уже введенные символы успели сброситься. В этом случае рекомендуем держать шифр перед глазами и не допускать слишком длинных пауз между символами.
Другая причина связана с ежедневным обновлением кода — возможно, вам на глаза попалась устаревшая версия. Ну или приложение просто-напросто подтормаживает. В последнем случае ничего не поделаешь — можно перезагрузить приложение или просто набраться терпения и попробовать снова.