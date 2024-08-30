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Сегодня, 22:00

Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 30-31 августа выяснен

Евгения Воскресенская
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Пришло время вбивать новый секретный код азбуки Морзе 30-31 августа.

R = . — .
O = — — —
C = . — .
K = .
S = . . .
T =
A = .
R = . — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

До листинга осталось совсем немного — одна из бирж уже официально объявила о распределении токенов 26 сентября. В свете этих новостей ежедневный шифр в «Хомяке» становится как никогда актуальным. Речь идет о комбинации из точек и тире, за которой, как правило, скрывается слово на английском языке.

Эта комбинация обновляется каждые сутки в 22:00 по мск и приносит 1 000 000 монет — так заработать гораздо быстрее и проще, чем постоянно тапать хомяка. Ежедневный шифр не требует никаких дополнительных условий вроде денежных вложений или приглашения друзей, что делает его одной из любимых активностей среди игроков.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

С этим справится даже ребенок — конечно, если не игнорировать простые принципы ввода:

Принцип 1. Если нажать на кнопку «Ежедневный шифр», цвет фона станет красным и можно будет вбивать код.

Принцип 2. Если нужна точка (.), вам поможет быстрый тап.

Принцип 3. Если нужно тире (—), задержите палец на экране чуть дольше (1-2 секунды).

Не получается ввести код азбуки Морзе

Ваши попытки применить код не увенчались успехом? Причин может быть несколько. Самая вероятная — вам не удалось правильно рассчитать время, и уже введенные символы успели сброситься. В этом случае рекомендуем держать шифр перед глазами и не допускать слишком длинных пауз между символами.

Другая причина связана с ежедневным обновлением кода — возможно, вам на глаза попалась устаревшая версия. Ну или приложение просто-напросто подтормаживает. В последнем случае ничего не поделаешь — можно перезагрузить приложение или просто набраться терпения и попробовать снова.

Хомяк. Появились актуальные комбо карты для Hamster Kombat на 30-31 августа
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