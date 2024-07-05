Назван новый шифр для крипто-хомяка (Hamster Kombat) на 5-6 июля

Сегодня, 22:00
В Hamster Kombat обновился секретный шифр азбуки Морзе, который подарит игрокам миллион монеток с 5 по 6 июля. Вот он:
B — . . .
U . . —
R . — .
N — .
Чтобы попасть в меню ввода шифра, в главном меню приложения откройте раздел «Ежедневный шифр», после чего введите комбинацию, согласно схеме:
Точка (.) — короткий тап.
Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.
Не забывайте о небольших паузах между буквами — если вводить код слишком быстро, то игра может его не засчитать. После ввода шифра миллион монеток автоматически зачислится на ваш игровой счет.