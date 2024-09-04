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Сегодня, 22:05

Делимся актуальным шифром в Hamster Kombat на 5 сентября

Евгения Воскресенская
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Ежедневный код в Hamster Kombat на 5 сентября уже принес многим игрокам миллион монет.

O: — — —
F: • • — •
F: • • — •
C: — • — •
H: • • • •
A: • —
I: • •
N: — •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это отличный способ постоянно пополнять кошелек вашего хомячка — каждый день игра дарит 1 000 000 монет лишь за ввод одного слова. Это слово закодировано с помощью символов азбуки Морзе, то есть точек и тире. За каждой буквой закреплена определенная последовательность символов. Например, чтобы ввести букву S в приложении, нужно набрать три точки подряд.

На вырученные монеты можно приобрести или прокачать уже купленные карточки — они, в свою очередь, увеличат пассивную прибыль в час. Это повлияет на распределение токенов Hamster Kombat во время аирдропа. Лучше не пропускать появление очередного шифра — аирдроп уже не за горами, а шифр в любой момент могут убрать из приложения.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Чтобы активация прошла в считанные секунды, стоит придерживаться простых, но проверенных временем правил:

Правило 1. Вводить код стоит в определенном режиме — для переключения на него в главном меню есть специальная кнопка «Ежедневный шифр».

Правило 2. Точка (.) высветится, если быстро тапнуть по экрану.

Правило 3. Тире (—) высветится, если тап будет чуть дольше (1-2 сек.).

Не получается ввести код азбуки Морзе

При вводе шифра пользователи допускают типичные ошибки. Часто код, который они пытаются применить, оказывается устаревшим. Он обновляется каждый день в 22:00 по московскому времени, поэтому стоит следить за его актуальностью.

Другой причиной неудачи может быть недостаточная ловкость рук. Если буквы, которые вы успели расшифровать, слишком часто сбрасываются, это значит, что в следующий раз вам лучше сократить паузы между вводом символов.

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