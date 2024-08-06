Названо засекреченное слово для «Хамстер Комбат» 6-7 августа

Раскрываем секретный шифр азбуки Морзе для «Хомяка» на 6-7 августа:

C = — . — .

H = . . . .

A = . —

I = . .

N = — .

В чем особенность секретного шифра в «Хомяке»

Наверняка вы слышали про азбуку Морзе — один из способов кодирования, когда буквы из алфавита представляются в виде последовательности точек и тире. Этот же принцип используется и здесь: каждый день разработчики подбрасывают новое слово на латинице и предлагают ввести его с помощью азбуки Морзе.

Что дает секретный код для Hamster Kombat

Приложение щедро отсыпает вам миллион монет. Нельзя сказать, что в рамках игры это целое состояние, поэтому используйте и другие инструменты для получения денег — например, ежедневное комбо.

Как правильно ввести секретный шифр

В главном меню найдите кнопку «Ежедневный шифр». Фон за хомяком должен покраснеть, что позволит вам ввести код:

1) Точка (•) — короткое нажатие.

2) Тире (—) — долгое нажатие.

3) Дождитесь, когда буква высветится на экране, и переходите к следующей.