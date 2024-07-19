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Сегодня, 22:00

Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 19-20 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Расшифрован ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat. Слово на 19-20 июля выглядит так:

B: . . .
E: .
A: .
C: . — .
O:
N: .

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Один из простых способов получить побольше монет. Достаточно ввести короткий код азбукой Морзе и игрок получит миллион единиц внутриигровой валюты. Новые коды появляются каждый день в 22:00 по мск.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — быстрый тап
2. Тире () — продолжительный тап
3. Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране

Хомяк. Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 19-20 июля

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