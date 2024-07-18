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Сегодня, 22:00

Назван секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 18-19 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Опубликован новый секретный шифр для Hamster Kombat на 18-19 июля. Вот он:

A: .
L: . — . .
P: . —  .
H: . . . .
A: .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире — символов азбуки Морзе. Вместе они складываются в короткое слово на английском языке, правильный ввод которого принесет миллион монет. И хотя для опытных «хомяководов» эта сумма давно не кажется большой — лишней он все равно не будет. Следить за новыми шифрами можно у нас на сайте — они обновляются каждый день в 22:00 по Москве.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Фон окрасится в багровые тона — это значит, что пора вводить буквы:

1. Точка (.) — короткий клик.
2. Тире () — длинный, 1,5-2 секунды, клик.
3. Вводить буквы нужно с короткими паузами.

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