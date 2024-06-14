Назван новый секретный шифр для Hamster Kombat на 14-15 июня

Hamster Kombat обновила секретный шифр, который будет действовать с 14 по 15 июня. За него игроки получат миллион монеток.

Новый шифр для Hamster Kombat выглядит так:

D -..

E .

F ..-.

I ..

Чтобы ввести шифр, нужно:

1. Трижды нажать кнопку «Прибыль за тап» в левом верхнем углу экрана;

2. Подождать пока фон за хомяком сменится на красный — это значит, что хомяк войдет в режим азбуки Морзе;

3. Ввести шифр морзянкой, пользуясь правилами: точка — короткий тап, тире — зажатый тап на 2 секунды. Между буквами следует делать небольшие паузы.