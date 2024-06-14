Назван новый секретный шифр для Hamster Kombat на 14-15 июня

Сегодня, 22:03
Hamster Kombat обновила секретный шифр, который будет действовать с 14 по 15 июня. За него игроки получат миллион монеток.
Новый шифр для Hamster Kombat выглядит так:
D -..
E .
F ..-.
I ..
Чтобы ввести шифр, нужно:
1. Трижды нажать кнопку «Прибыль за тап» в левом верхнем углу экрана;
2. Подождать пока фон за хомяком сменится на красный — это значит, что хомяк войдет в режим азбуки Морзе;
3. Ввести шифр морзянкой, пользуясь правилами: точка — короткий тап, тире — зажатый тап на 2 секунды. Между буквами следует делать небольшие паузы.