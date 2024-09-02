Разгадан ежедневный шифр для Hamster Kombat на 2-3 сентября

Сегодня, 22:01
Появилась секретная шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat на 2-3 сентября.
W: • — —
I: • •
T: —
H: • • • •
D: — • •
R: • — •
A: • —
W: • — —
Правильно введя слово при помощи азбуки Морзе игроки получают миллион монет. Сумма для опытных игроков небольшая, но и игнорировать ее не стоит — листинг будет совсем скоро, и всем нужны карточки для повышения дохода. Действует шифровка ровно сутки, а потом обновляется в 22:00.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» и дождитесь, пока фон кнопки не станет красным. После этого можно вводить шифр:
1. Точка (.) — короткий клик
2. Тире (-) — удерживайте палец секунду или две
3. Делайте небольшие паузы между буквами слова
Если все делать правильно, то слово будет постепенно появляться на экране, а по завершению ввода вы получите миллион монет.