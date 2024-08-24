Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 24-25 августа уже разгадан

Сегодня, 22:06
Появился новый ежедневный шифр для Hamster Kombat на 24-25 августа.
T: —
R: • — •
A: • —
I: • •
N: — •
Короткое слово на английском языке, обычно отсылающее к миру криптовалют — ключ к награде в миллион монет. Шифр обновляется каждый день в 22:00.
Для этого нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр». Фон приложения станет красным — это значит, что можно тапать клавишу по правилам:
1. Точка (.) — длинный тап.
2. Тире (-) — короткий тап.
Между буквами слова стоит делать короткие паузы — правильно введенные буквы появятся на этом же экране.
Конечно, миллион — это не очень много, особенно для опытных игроков. С другой стороны — почему бы и не потратить минуту-другую для того, чтобы получить возможность еще немного повысить свою долю токенов в ходе эйрдропа?