Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:00

Обновился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27 августа

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Пользователи уже делятся шифром для Hamster Kombat на 26-27 августа.

B = . . .
R = . — .
O = — — —
N = .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

В «Хомяке» есть простой и быстрый способ зарабатывать 1 000 000 монет ежедневно. В отличие от других активностей, для этого не требуется покупать карточки, приглашать друзей или решать сложные головоломки.

Достаточно ввести одно слово на английском языке, закодированное с помощью точек и тире. За основу взят принцип азбуки Морзе. Иногда закодированной оказывается последовательность цифр — размер выигрыша от этого не меняется.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Во-первых, нужно озаботиться поиском свежего шифра — он, как правило, без проблем находится в Сети. Ищите код на конкретное число, поскольку в 22:00 по мск он изменится и вы не сможете получить выигрыш.

Во-вторых, придется пополнить число пользователей Telegram, ведь в доступ к «Хомяку» осуществляется через него. Если у вас уже есть аккаунт в мессенджере, то остается ввести название игры в поиске — и запустить ее.

С помощью кнопки «Ежедневный шифр» можно активировать режим ввода. Чтобы игроку было проще сориентироваться, приложение меняет цвет фона за хомяком. После этого можно приступать к вводу, опираясь на простые правила:

1. Быстрое прикосновение к экрану активирует точку (.)
2. Долгое прикосновение (1-2 секунды) активирует тире (—)

Что делать, если не получается ввести секретный шифр

Не надо опускать руки, ведь многие вещи приходят с опытом. Даже ветеранам приложения не всегда удается ввести код с первого раза, что уж говорить о новичках. Стоит запастись терпением и ответить себе на несколько вопросов.

Успевают ли буквы из шифра высветиться на экране, или вы вводите код чересчур поспешно? Актуален ли шифр в текущий момент — может, лучше поискать другой? Если вы вводите символы снова и снова, но первая буква слова так и не появляется, велика вероятность, что шифр устарел. Не делаете ли вы слишком долгих пауз между вводом символов азбуки Морзе? Все это может повлиять на успех.

Хомяк. Выложено комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat на 26-27 августа
0
Читайте также
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал об изменениях в команде
Стало известно о пленении издевавшегося над жителями Курской области боевика ВСУ
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Правительство России поддержало переименование Ростова
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Black Myth: Wukong показали на смартфоне — вышло красиво, но медленно