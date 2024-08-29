Известен ежедневный шифр для Hamster Kombat на 29-30 августа

Появился ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat на 29-30 августа.

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Что такое ежедневный код в Hamster Kombat

Каждый день игроки в «Хомяка» получают возможность заработать лишний миллион монет без каких-либо вложений. Ежедневный шифр обновляется в 22:00 — и с этого момента у пользователей есть ровно сутки, чтобы ввести его.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Для этого понадобится немного терпения. Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры и дождитесь, пока фон хомяка станет красным. Это значит, что можно отбивать шифр, используя азбуку Морзе:

1. Точка (.) — короткий клик.

2. Тире (-) — длинный, секунда или две, клик.

Между буквами слова стоит выдерживать небольшие паузы. Вы поймете, что ввели букву правильно, если она появится на этом же экране.