Появились актуальные комбо карты для Hamster Kombat на 30-31 августа

Вышло свежее комбо для Hamster Kombat на 30-31 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 30-31 августа.

Cointelegraph — раздел PR and Team

Risk management team — раздел PR and Team

Setting up business processes — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

В преддверии скорого листинга стоит поднажать и как следует раскрутить аккаунт в «Хомяке» — в этом вам поможет ежедневная комбинация карт. Она приносит доход в 5 000 000 монет и увеличивает пассивную прибыль — это значит, что монеток в час будет капать еще больше.

Комбинация складывается из 3 карт — содержание набора раскрывается каждый день около 15:00 по Москве. К каждой карте прилагается свой раздел, которых всего 5: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Эти разделы обозначены в приложении, и поиск карт осуществляется именно по ним.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Чтобы активировать комбо, придется потратиться, поэтому советуем заранее накопить достаточную сумму. Например, можно применить секретный шифр азбуки Морзе и получить миллион монет.

Около 15:00 по Москве игроки ждут, когда в Сети появятся названия карт и соответствующих им разделов. Затем открывают мессенджер Telegram и запускают игру — на это уходит меньше минуты.

Следующий шаг — кнопка Mine или «Комбо» в главном меню приложения. Сразу после этого должны открыться разделы с картами. Теперь остается только купить нужные карточки или прокачать их. Время от времени потребуется пригласить друзей — надеемся, недостатка в них вы не испытываете.