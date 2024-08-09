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9 августа, 23:05

Головоломка с ключом в Hamster Kombat на 9-10 августа уже разгадана

Евгения Воскресенская
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На видео появилось решение для мини-игры в «Хамстер Комбат» на 09.08 — 10.08:

Мини-игра — июльское нововведение от разработчиков Hamster Kombat. За прохождение вы получаете в награду 1 ключ. Всего за день можно отхватить еще 16 таких же трофеев, участвуя в играх в разделе Playground.

Видеоинструкция подскажет вам, как перенести ключ из левой части поля в правую, минуя красные и зеленые индикаторы японских свечей. Придется сосредоточиться и действовать быстро — на прохождение дается всего 1 минута. Второй заход получится сделать только спустя 5 минут.

Пока что ключи можно только коллекционировать. Однако речь вовсе не о пустой трате времени — недавно разработчики объявили, что ключи повлияют на количество токенов, которые получит пользователь.

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