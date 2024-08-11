Решение головоломки с ключом для «Хомяка» на 11-12 августа уже здесь

Обнаружено решение для мини-игры с ключом из Hamster Kombat на 11-12 августа.

Недавно стало известно, что количество набранных игроком ключей повлияет на размер его доли токенов во время эйрдропа. Поэтому не упускайте возможности пройти мини-игру — она обновляется в 23:00 по мск и дает по 1 ключу ежедневно.

Принципы игры просты — нужно освободить путь для ключа, сдвигая красные и зеленые блоки. Как только он попадет из левой части экрана в правую — игрок получит уже собственный ключ. Нужно успеть за минуту — в противном случае новую попытку придется ждать пять минут.