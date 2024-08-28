Головоломка с ключом из Hamster Kombat на 28-29 августа получила решение

Появилось видеорешение для мини-игры из Hamster Kombat на 28-29 августа.





Принцип мини-игры Hamster Kombat

Есть ключ, есть красные и зеленые «свечи», есть точка выхода с поля. Ключ нужно провести до этой точки, раздвинув свечи так, чтобы они не перегораживали путь — проще всего это сделать, ориентируясь на видеоинструкцию. На одну попытку отведена минута, в случае неудачи можно будет попытаться снова через пять минут. Обновляется мини-игра ежедневно, в 23:00 по Москве.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Конечно, сейчас выгоднее получать ключи через раздел Playgrounds — так их будет значительно больше. Недавно мини-игра ненадолго исчезла из приложения — это породило спекуляции о том, что от нее и вовсе решили отказаться.

Впрочем, она вернулась, поэтому потратить полминуты на решение простенькой головоломки не будет лишним.

Чем больше получится накопить ключей — тем больше токенов удастся получить 26 сентября. Кроме того, их можно будет использовать и для получения еще неназванных сундуков или закрытых карт.