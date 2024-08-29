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Сегодня, 23:05

Разгадана головоломка с ключом из Hamster Kombat на 29-30 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось видео с решением мини-игры из Hamster Kombat на 29-30 августа.

Как пройти головоломку с ключом в Hamster Kombat

Принцип мини-игры прост — перетаскивайте разноцветные блоки, тем самым освобождая путь для ключа. Сам ключ следует передвинуть слева направо. Есть ровно минута, и когда удастся это сделать — игра закончится, и вы получите ключ. В противном случае придется выждать паузу еще пять минут.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Количество набранных игроком ключей — один из критериев, которые будут оцениваться в ходе эйрдропа. Одного этого достаточно, чтобы не игнорировать возможность получить еще один ключик. Кроме того, в будущем они могут понадобиться для получения пока неназванных наград.

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