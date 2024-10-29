Выяснилось, кто стал автором цитаты в Hrum 29-30 октября

Сегодня, 19:04
Публикуем имя автора, которому принадлежит цитата в Hrum на 29-30 октября.
Верный ответ: Aldous Huxley
Это ежедневная активность, которая напоминает задания из других кликеров. Только в Hrum нужно отгадать автора известной цитаты. За верный ответ предусмотрена награда в виде монет.
Цитата обновляется в 19:00 по Москве. Найти поле для ввода ответа в приложении очень просто — достаточно запустить кликер, открыть раздел «Задачи» и посмотреть там название активности.
Автор цитаты легко ищется в интернете. Можно вводить высказывание в поиск или ежедневно проверять источники, которые публикуют готовые ответы.