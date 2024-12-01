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Сегодня, 19:03

Имя автора цитаты дня в Hrum на 1-2 декабря уже распространили

Евгения Воскресенская
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Автора цитаты дня в Hrum на 1-2 декабря определили за считанные минуты.

Цитата дня из Hrum на 1-2 декабря.

Martin Luther King — автор сегодняшней цитаты.

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день разработчики выбирают одно высказывание известной личности, которое кажется им вдохновляющим. От вас требуется ввести имя автора цитаты дня в приложении Hrum — за участие в этом задании дают награду в виде 150 СRUMBS.

Как ввести цитату дня в Hrum

Ответ должен включать слово или несколько слов на английском языке. Когда вы узнаете имя автора, просто откройте кликер и загляните в раздел «Задачи». Там вы увидите нужную активность. Когда имя будет введено, останется нажать на кнопку «Проверить».

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